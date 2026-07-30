Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо считает, что хавбек Данил Пруцев принесёт пользу команде в этом сезоне, и не хочет его отпускать.

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

«У меня было пару разговоров с Пруцевым. Я честно ему высказал свою позицию: хочу, чтобы он остался в "Спартаке". Пруцев — хороший русский футболист, который проделывает большой объём работы, трудяга и настоящий профессионал. Даня будет полезен команде. А как в итоге сложится его судьба, сказать не могу», — цитирует Карседо Sport24.

Прошлый сезон Пруцев отыграл в аренде в «Локомотиве», где был игроком основы. Летом он вернулся в «Спартак» и отличился в первом же матче в ворота «Родины» (3:0), забив третий мяч.