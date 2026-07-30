Полузащитник «Динамо» Рубенс Диас высказался о совместной работе с главным тренером команды Сандро Шварцем.

Рубенс Диас globallookpress.com

«Точно меняется стиль игры. Я говорю не о схеме, а об интенсивности, а также о том, как мы будем играть, прессинговать, как каждый должен выполнять свои задачи. Это очень большая разница. Пока это очень хорошая работа, и у команды есть возможность расти по ходу сезона.

Шварц любит чётко объяснять, что должен делать каждый игрок на поле, на своей позиции. Для нас это очень хорошо, потому что есть ясная идея, как мы должны действовать. Кто в стартовом составе, кто на скамейке — каждый игрок знает, что надо делать. И во время тренировки он всё это хорошо показывает на поле, делает паузы, объясняет. Для игроков это очень комфортно. Когда мы выходим на поле, точно знаем, что требует тренер», — цитирует Рубенса «Советский спорт».

В матче первого тура РПЛ бело-голубые сыграли вничью с «Крыльями Советов» — 0:0. Следующий матч команда проведет в гостях против «Балтики» 1 августа.