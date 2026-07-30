В ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы греческий ПАОК в родных стенах победил киевское «Динамо» со счетом 2:0.

ПАОК — «Динамо» Киев globallookpress.com

Автором дубля в этой игре стал Яннис Константелиас, который отличался на 45+1-й и 48-й минутах.

Результат матча ПАОК Салоники 2:0 Динамо К Киев 1:0 Яннис Константелиас 45+1' 2:0 Яннис Константелиас 48' ПАОК: Иржи Павленка, Джонджо Кенни, Пантелис Хацидиакос ( Ариц Элустондо 76' ), Иоаннис Михайлидис, Тайсон ( Dimitrios Chatsidis 68' ), Христос Зафейрис ( Абдул Рахман Баба 76' ), Батист Сантамария, Андрия Живкович ( Мади Камара 76' ), Яннис Константелиас ( Димитриос Пелькас 83' ), Jonathan Gomez, Anestis Mythou Динамо К: Тарас Михавко, Алиу Тьяре ( Pierre Mounguengue 86' ), Томаш Кендзёра, Виталий Буяльский ( Андрей Ярмоленко 67' ), Назар Волошин ( Николай Шапаренко 67' ), Джастин Лонвейк ( Кристиан Беловар 86' ), Владимир Бражко, Матвей Пономаренко, Bogdan Redushko ( Владислав Кабаев 80' ), Oleksii Sych, Viacheslav Surkis Жёлтые карточки: Пантелис Хацидиакос 35' — Матвей Пономаренко 50', Николай Шапаренко 78'

Статистика матча 6 Удары в створ 4 4 Удары мимо 7 48 Владение мячом 52 2 Угловые удары 6 4 Офсайды 1 13 Фолы 18

Таким образом, ПАОК по сумме двух встреч выиграл со счетом 5:2 и пробился в полуфинал квалификации, где сыграет с сильнейшим в паре «Хаммарбю» — «Андерлехт». «Динамо» же опустилось в Лигу конференций.