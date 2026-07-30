В ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы греческий ПАОК в родных стенах победил киевское «Динамо» со счетом 2:0.
Автором дубля в этой игре стал Яннис Константелиас, который отличался на 45+1-й и 48-й минутах.
Результат матча
ПАОКСалоники2:0Динамо ККиев
1:0 Яннис Константелиас 45+1' 2:0 Яннис Константелиас 48'
ПАОК: Иржи Павленка, Джонджо Кенни, Пантелис Хацидиакос (Ариц Элустондо 76'), Иоаннис Михайлидис, Тайсон (Dimitrios Chatsidis 68'), Христос Зафейрис (Абдул Рахман Баба 76'), Батист Сантамария, Андрия Живкович (Мади Камара 76'), Яннис Константелиас (Димитриос Пелькас 83'), Jonathan Gomez, Anestis Mythou
Динамо К: Тарас Михавко, Алиу Тьяре (Pierre Mounguengue 86'), Томаш Кендзёра, Виталий Буяльский (Андрей Ярмоленко 67'), Назар Волошин (Николай Шапаренко 67'), Джастин Лонвейк (Кристиан Беловар 86'), Владимир Бражко, Матвей Пономаренко, Bogdan Redushko (Владислав Кабаев 80'), Oleksii Sych, Viacheslav Surkis
Жёлтые карточки: Пантелис Хацидиакос 35' — Матвей Пономаренко 50', Николай Шапаренко 78'
Таким образом, ПАОК по сумме двух встреч выиграл со счетом 5:2 и пробился в полуфинал квалификации, где сыграет с сильнейшим в паре «Хаммарбю» — «Андерлехт». «Динамо» же опустилось в Лигу конференций.