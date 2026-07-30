В ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы турецкий «Бешикташ» на выезде победил датский «Мидтьюлланн» со счетом 2:0.

Авторами точных ударов в этой игре стали Милот Рашица и Оркун Кекчу.

Результат матча Мидтьюлланн Хернинг 0:2 Бешикташ Стамбул 0:1 Милот Рашица 70' 0:2 Оркун Кёкчю 76' пен. Мидтьюлланн: Элиас Рабн Олафссон, Расмус Кристенсен, Мартин Эрлич, Мадс Бек, Дарио Осорио ( Sofus Johannesen 77' ), Филип Биллинг ( Кьелль-Арик Ветьен 57' ), Педро Браво, Дениль Кастильо ( Stanley Iheanacho 69' ), Вальдемар Бюсков ( Julius Emefile 57' ), Франкулину, Чхо Кю Сун Бешикташ: Александр Нюбель, Ридван Йылмаз, Эмирхан Топчу, Тьягу Джало, Микаэль Мурильо ( Мустафа Хекимоглу 85' ), Оркун Кёкчю, Салих Озкан, О Хюн Кю ( Тайлан Булут 85' ), Вацлав Черны ( Милот Рашица 69' ), Ilhan Fakili ( Ясин Озджан 85' ), Junior Olaitan ( Амир Хаджиахметович 79' ) Жёлтые карточки: Мадс Бек 35', Мартин Эрлич 44', Расмус Кристенсен 75' — Вацлав Черны 57', О Хюн Кю 81', Ясин Озджан 86' Красная карточка: Мартин Эрлич 53' (Мидтьюлланн)

Статистика матча 4 Удары в створ 4 8 Удары мимо 6 50 Владение мячом 50 5 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 15 Фолы 18

Таким образом, «Бешикташ» выиграл по сумме двух матче 3:0 и прошел дальше.

В параллельной игре чешский «Градец-Кралове» победил норвежский «Тромсе» со счетом 3:1.

На гол Хейне Ларсена на 25-й минуте хозяева ответили точными ударами Мика ван Бюрена на 30-й минуте, Тома Слончика на 48-й минуте и Ондржея Михалика на 53-й минуте.

В итоге «Градец-Кралове» по сумме двух матчей выиграл с результатом 4:1.

В следующем раунде квалификации «Градец-Кралове» и «Бешикташ» сыграют между собой.