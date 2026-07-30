В ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы турецкий «Бешикташ» на выезде победил датский «Мидтьюлланн» со счетом 2:0.
Авторами точных ударов в этой игре стали Милот Рашица и Оркун Кекчу.
Результат матча
МидтьюлланнХернинг0:2БешикташСтамбул
0:1 Милот Рашица 70' 0:2 Оркун Кёкчю 76' пен.
Мидтьюлланн: Элиас Рабн Олафссон, Расмус Кристенсен, Мартин Эрлич, Мадс Бек, Дарио Осорио (Sofus Johannesen 77'), Филип Биллинг (Кьелль-Арик Ветьен 57'), Педро Браво, Дениль Кастильо (Stanley Iheanacho 69'), Вальдемар Бюсков (Julius Emefile 57'), Франкулину, Чхо Кю Сун
Бешикташ: Александр Нюбель, Ридван Йылмаз, Эмирхан Топчу, Тьягу Джало, Микаэль Мурильо (Мустафа Хекимоглу 85'), Оркун Кёкчю, Салих Озкан, О Хюн Кю (Тайлан Булут 85'), Вацлав Черны (Милот Рашица 69'), Ilhan Fakili (Ясин Озджан 85'), Junior Olaitan (Амир Хаджиахметович 79')
Жёлтые карточки: Мадс Бек 35', Мартин Эрлич 44', Расмус Кристенсен 75' — Вацлав Черны 57', О Хюн Кю 81', Ясин Озджан 86'
Красная карточка: Мартин Эрлич 53' (Мидтьюлланн)
Таким образом, «Бешикташ» выиграл по сумме двух матче 3:0 и прошел дальше.
В параллельной игре чешский «Градец-Кралове» победил норвежский «Тромсе» со счетом 3:1.
На гол Хейне Ларсена на 25-й минуте хозяева ответили точными ударами Мика ван Бюрена на 30-й минуте, Тома Слончика на 48-й минуте и Ондржея Михалика на 53-й минуте.
В итоге «Градец-Кралове» по сумме двух матчей выиграл с результатом 4:1.
В следующем раунде квалификации «Градец-Кралове» и «Бешикташ» сыграют между собой.