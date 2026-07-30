В ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы турецкий «Бешикташ» на выезде победил датский «Мидтьюлланн» со счетом 2:0.

«Бешикташ»
«Бешикташ» globallookpress.com

Авторами точных ударов в этой игре стали Милот Рашица и Оркун Кекчу.

Результат матча

МидтьюлланнХернингМидтьюлланн0:2БешикташБешикташСтамбул
0:1 Милот Рашица 70' 0:2 Оркун Кёкчю 76' пен.
Мидтьюлланн:  Элиас Рабн Олафссон,  Расмус Кристенсен,  Мартин Эрлич,  Мадс Бек,  Дарио Осорио (Sofus Johannesen 77'),  Филип Биллинг (Кьелль-Арик Ветьен 57'),  Педро Браво,  Дениль Кастильо (Stanley Iheanacho 69'),  Вальдемар Бюсков (Julius Emefile 57'),  Франкулину,  Чхо Кю Сун
Бешикташ:  Александр Нюбель,  Ридван Йылмаз,  Эмирхан Топчу,  Тьягу Джало,  Микаэль Мурильо (Мустафа Хекимоглу 85'),  Оркун Кёкчю,  Салих Озкан,  О Хюн Кю (Тайлан Булут 85'),  Вацлав Черны (Милот Рашица 69'),  Ilhan Fakili (Ясин Озджан 85'),  Junior Olaitan (Амир Хаджиахметович 79')
Жёлтые карточки:  Мадс Бек 35',  Мартин Эрлич 44',  Расмус Кристенсен 75'  —  Вацлав Черны 57',  О Хюн Кю 81',  Ясин Озджан 86'
Красная карточка:  Мартин Эрлич 53' (Мидтьюлланн)

Таким образом, «Бешикташ» выиграл по сумме двух матче 3:0 и прошел дальше.

В параллельной игре чешский «Градец-Кралове» победил норвежский «Тромсе» со счетом 3:1.

На гол Хейне Ларсена на 25-й минуте хозяева ответили точными ударами Мика ван Бюрена на 30-й минуте, Тома Слончика на 48-й минуте и Ондржея Михалика на 53-й минуте.

В итоге «Градец-Кралове» по сумме двух матчей выиграл с результатом 4:1.

В следующем раунде квалификации «Градец-Кралове» и «Бешикташ» сыграют между собой.