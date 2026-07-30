Телеканал «Матч ТВ» на своем сайте опубликовал список комментаторов на матчи второго тура российской Премьер-лиги.
Полностью расписание комментаторов выглядит следующим образом:
31 августа (пятница)
«Родина» — «Ростов»: Артем Шмельков и Дмитрий Жичкин (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 19:55)
1 августа (суббота)
«Акрон» — «Рубин»: Александр Неценко и Петр Коптев (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 13:55)
ЦСКА — «Крылья Советов»: Дмитрий Шнякин и Тимур Журавель (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 16:10)
«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: Михаил Моссаковский и Абакар Ибрагимов (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 18:25)
«Балтика» — «Динамо» Москва: Роман Трушечкин и Петр Денисов ( МАТЧ ПРЕМЬЕР, 20:40).
2 августа (воскресенье)
«Оренбург» — «Зенит»: Роман Нагучев (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 15:55)
«Краснодар» — «Факел»: Константин Генич и Владислав Родников (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 18:10)
«Ахмат» — «Спартак»: Станислав Минин и Адам Ахмадов («Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, 20:00)