«Ахмат» — «Спартак»: Станислав Минин и Адам Ахмадов («Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, 20:00)

Телеканал «Матч ТВ» на своем сайте опубликовал список комментаторов на матчи второго тура российской Премьер-лиги.

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