Телеканал «Матч ТВ» на своем сайте опубликовал список комментаторов на матчи второго тура российской Премьер-лиги.

Роман Трушечкин
Роман Трушечкин globallookpress.com

Полностью расписание комментаторов выглядит следующим образом:

31 августа (пятница)

«Родина» — «Ростов»: Артем Шмельков и Дмитрий Жичкин (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 19:55)

1 августа (суббота)

«Акрон» — «Рубин»: Александр Неценко и Петр Коптев (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 13:55)

ЦСКА — «Крылья Советов»: Дмитрий Шнякин и Тимур Журавель (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 16:10)

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: Михаил Моссаковский и Абакар Ибрагимов (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 18:25)

«Балтика» — «Динамо» Москва: Роман Трушечкин и Петр Денисов ( МАТЧ ПРЕМЬЕР, 20:40).

2 августа (воскресенье)

«Оренбург» — «Зенит»: Роман Нагучев (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 15:55)

«Краснодар» — «Факел»: Константин Генич и Владислав Родников (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 18:10)

«Ахмат» — «Спартак»: Станислав Минин и Адам Ахмадов («Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, 20:00)