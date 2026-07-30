Тель-авивский «Маккаби» одержал победу над молдавским «Шерифом» в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы — 1:0.
Единственный гол в матче на счету Самба Коне, забившего в свои ворота на 29-й минуте.
Результат матча
Маккаби Т-АЛига Европы. Квалификация1:0ШерифТирасполь
Маккаби Т-А: Офек Мелика, Ноам Бен Харуш (Itai Ben Hamo 79'), Раз Шломо, Рой Ревиво, Сагив Ехезкель (Ilay Ben Simon 63'), Элио Варела (Итамар Ной 79'), Мохамед Камара, Иссуф Сиссоко, Идо Шахар (Ошер Давида 63'), Дор Перец, Саед Абу-Фархи
Шериф: Danila Forov (Natus Swen 77'), Samba Kone (Всеволод Нихаев 59'), Konan Jaures-Ulrich Loukou, Arli Pergjoni (Jair Modelo 77'), Dhoraso Moreo Klas, Miguel Angelo de Sousa Leao Mota, Rai, Bourama Fomba, Baye Ciss, Mamoutou Ouedraogo, Emil Timbur
Жёлтая карточка: Всеволод Нихаев 71' (Шериф)
«Маккаби» выиграл противостояние с общим счетом 6:0 и продолжит выступление в Лиге Европы, «Шериф» продолжит еврокубковый путь в Лиге конференций.