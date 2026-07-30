Тель-авивский «Маккаби» одержал победу над молдавским «Шерифом» в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы — 1:0.

Единственный гол в матче на счету Самба Коне, забившего в свои ворота на 29-й минуте.

Результат матча

Маккаби Т-А Лига Европы. Квалификация 1:0 Шериф Тирасполь

Маккаби Т-А: Офек Мелика, Ноам Бен Харуш ( Itai Ben Hamo 79' ), Раз Шломо, Рой Ревиво, Сагив Ехезкель ( Ilay Ben Simon 63' ), Элио Варела ( Итамар Ной 79' ), Мохамед Камара, Иссуф Сиссоко, Идо Шахар ( Ошер Давида 63' ), Дор Перец, Саед Абу-Фархи

Шериф: Danila Forov ( Natus Swen 77' ), Samba Kone ( Всеволод Нихаев 59' ), Konan Jaures-Ulrich Loukou, Arli Pergjoni ( Jair Modelo 77' ), Dhoraso Moreo Klas, Miguel Angelo de Sousa Leao Mota, Rai, Bourama Fomba, Baye Ciss, Mamoutou Ouedraogo, Emil Timbur

Жёлтая карточка: Всеволод Нихаев 71' (Шериф)