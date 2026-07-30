Бывший футболист «Спартака» Федор Кудряшов высказался о перспективах московской команды в новом сезоне РПЛ.

Федор Кудряшов globallookpress.com

«Спартак достаточно часто очень хорошо начинает сезон, но команде не хватает стабильности. Нужно, чтобы такой футбол и победы были на отрезке в 10–15 матчей. Если "Спартаку" удастся показывать стабильный результат в новом сезоне, то он будет бороться за чемпионство», — приводит слова Кудряшова « Матч ТВ ».

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Спартак» занял четвертое место в РПЛ, но выиграл Кубок России.