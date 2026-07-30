Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил перспективы «Зенита» защитить титул чемпиона России в новом сезоне.

«"Акрон" значительно уступал в классе "Зениту". Делать далекоидущие выводы по этой игре не стоит. Как только "Зенит" сыграет в чемпионате с командами, претендовавшими в прошлом году на титул, тогда и будет понятно, что он из себя представляет на сегодняшний день. У клуба очень мощный ресурс — команда чемпионская. "Зенит" — главный претендент на титул в этом сезоне», — цитирует Хомуха «Чемпионат».

Во 2-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют на выезде против «Оренбурга» 2 августа.