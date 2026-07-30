Бывший полузащитник сборной России, а сейчас тренер «СКА‑Ростов» Андрей Каряка считает, что Артёму Дзюбе подойдёт игра в Медиалиге.

Артём Дзюба globallookpress.com

«Дзюба, наверное, хочет сюда. Но вообще отлично, если он придёт к нам. Дзюбе подойдёт Медиалига. Он тут любую команду усилит», — сказал Каряка «Матч ТВ».

Сейчас нападающему 38 лет. В прошлом сезоне он провёл 28 игр в составе «Акрона», забил 8 голов и сделал 5 ассистов. Летом он покинул клуб и пока находится в статусе свободного агента.

Некоторые СМИ сообщали, что несколько клубов Медиалиги проявляют интерес к Дзюбе.