Российский тренер Александр Григорян отметил, что форвард Артем Дзюба идеально подошел был воронежскому «Факелу».

Александр Григорян globallookpress.com

Сейчас 37-летний нападающий является свободным агентом.

«Артем подойдет клубу, где главный тренер не испугается авторитета Дзюбы — а это практически никому. Но если говорить об игре, то в прошлом сезоне он доказал, что в порядке.

Мне кажется, что он подойдет "Факелу". По первому туру — они претенденты на борьбу за выживание. Но с Дзюбой они такой участи избежали бы», — сказал Григорян «Матч ТВ».