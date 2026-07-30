Форвард мадридского «Реала» Гонсало Гарсия Торрес близок к переходу в «Фулхэм».

Гонсало Гарсия globallookpress.com

Как сообщает COPE, английский клуб договорился с «Реалом» о трансфере 22-летнего нападающего. Сумма сделки составит около 70 миллионов евро. При этом мадридцы включат в соглашение право первоочередного обратного выкупа игрока.

Одним из ключевых факторов в переговорах стало присутствие на посту главного тренера «Фулхэма» Альваро Арбелоа, который во второй половине прошлого сезона работал в системе «Реала» и хорошо знаком с возможностями молодого форварда.