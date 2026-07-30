Украинский нападающий Артём Довбик может продолжить карьеру в составе «Болоньи». Форвард «Ромы» близок к переходу в другой клуб итальянской Серии А.

Артём Довбик globallookpress.com

По информации Calcio Bologna, 29-летний футболист уже прошёл углублённое медицинское обследование перед возможным оформлением сделки. Руководство «Болоньи» хотело убедиться, что игрок полностью восстановился после перенесённой операции на левом бедре.

Ранее сообщалось, что Довбик должен присоединиться к новой команде на правах аренды.

В прошлом сезоне Серии А украинский форвард провёл за «Рому» 14 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.