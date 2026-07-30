Завершились два матча 2-го отборочного раунда Лиги конференций.

Латвийская «Ауда» обыграла дома румынский «ФКСБ» — 4:1.

Дублем в составе победителей отметился Бартелеми Дьеду (45+2', 67'), еще по голу на счету Кадера Коне (84') и Тина Хрвоя (90+3'). Единственный мяч в составе гостей забил Жоау Паулу на 58-й минуте.

Результат матча

FK Auda Лига конференций. Квалификация 2:1 Стяуа Бухарест

1:0 Бартелеми Дьеду 45+2' 1:1 Жоан Пауло 58' 2:1 Бартелеми Дьеду 67' 3:1 Кадер Коне 84'

FK Auda: Тин Хрвой, Оскар Рубенис ( Andrews Appiah 64' ), Уолли Фофана, Эдуард Дашкевич ( Sebastian Aranda 64' ), Кадер Коне, Бартелеми Дьеду, Nils Purins, Ariel Arroyo, Moussa Ouedraogo, Edvin Bongemba ( Mohamoud Fofana 82' ), Youba Traore

Стяуа: Штефан Тырновану, Ристо Радунович ( Жоан Пауло 46' ), Андре Дуарте, Джойским Дава, Валентин Крецу ( Александру Стоян 46' ), Октавиан Попеску, Юри Чизотти, Аймен Бутутау ( Михай Тома 67' ), Даниэль Бырлиджа, Флорин Тэнасе ( Эдди Гнаоре 77' ), Ricardo Padurariu

Жёлтые карточки: Ariel Arroyo 33', Бартелеми Дьеду 46', Youba Traore 82' — Джойским Дава 35'