Завершились два матча 2-го отборочного раунда Лиги конференций.
Латвийская «Ауда» обыграла дома румынский «ФКСБ» — 4:1.
Дублем в составе победителей отметился Бартелеми Дьеду (45+2', 67'), еще по голу на счету Кадера Коне (84') и Тина Хрвоя (90+3'). Единственный мяч в составе гостей забил Жоау Паулу на 58-й минуте.
Результат матча
FK AudaЛига конференций. Квалификация2:1СтяуаБухарест
1:0 Бартелеми Дьеду 45+2' 1:1 Жоан Пауло 58' 2:1 Бартелеми Дьеду 67' 3:1 Кадер Коне 84'
FK Auda: Тин Хрвой, Оскар Рубенис (Andrews Appiah 64'), Уолли Фофана, Эдуард Дашкевич (Sebastian Aranda 64'), Кадер Коне, Бартелеми Дьеду, Nils Purins, Ariel Arroyo, Moussa Ouedraogo, Edvin Bongemba (Mohamoud Fofana 82'), Youba Traore
Стяуа: Штефан Тырновану, Ристо Радунович (Жоан Пауло 46'), Андре Дуарте, Джойским Дава, Валентин Крецу (Александру Стоян 46'), Октавиан Попеску, Юри Чизотти, Аймен Бутутау (Михай Тома 67'), Даниэль Бырлиджа, Флорин Тэнасе (Эдди Гнаоре 77'), Ricardo Padurariu
Жёлтые карточки: Ariel Arroyo 33', Бартелеми Дьеду 46', Youba Traore 82' — Джойским Дава 35'
Общий счет противостояния — 7:3 в пользу «Ауды».
В параллельной встрече «Интер» из Турку обыграл турецкий «Башакшехир» — 2:0.
Голами в составе победителей отметились Яссе Туоминен (18') и Клинтон Джефта (47').
Общий счет противостояния — 3:1 в пользу «Интера».