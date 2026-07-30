Главный тренер «Рубина» Франк Артига ушёл от вопроса, когда его спросили про возможный уход лучшего нападающего Мирлинда Даку.

Мирлинд Даку
Мирлинд Даку globallookpress.com

«Одной из задач нашего клуба было омоложение состава, и большое количество игроков покинуло команду. До этого количество игроков в заявке составляло 34. В том числе необходимо найти оптимальные варианты в плане количества игроков в составе. Пока пополнения игроков не столь многочисленны. Нам предстоит очень плотный график: в ближайший месяц предстоит сыграть восемь матчей.

И на некоторых позициях у нас нет игроков в ротацию, на самом деле это может представлять большую трудность. Что касается всех тех слухов, то необходимо, чтобы в идеале мы знали, точно понимали, кто остаётся с нами, чтобы была конкретика, чтобы мы не отвлекались ни на какие слухи, а сконцентрировались на работе», — приводит слова Артиги сайт «Рубина».

Некоторые СМИ сообщают, что ЦСКА ведёт активные переговоры о возможном переходе нападающего Мирлинда Даку и здорово продвинулся в них.