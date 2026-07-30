«ПСЖ» близок к подписанию полузащитника «Монако» Манеса Аклиуша.

Манес Аклиуш globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между клубами находятся на заключительном этапе. После согласования оставшихся деталей сделки 24-летний французский футболист должен официально стать игроком парижан.

Аклиуш находится в системе «Монако» с 2017 года, а за главную команду выступает с 2022-го.

В минувшем сезоне хавбек провёл 43 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач.

Текущий контракт Аклиуша с монегасками рассчитано до конца июня 2028 года.