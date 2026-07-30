В ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций «Аякс» разгромил «Войводину» со счетом 4:1.
По сумме двух встреч амстердамцы победили с результатом 8:2 и пробились в полуфинал квалификации, где сыграют против «Шелбурна».
Результат матча
В параллельной игре исландский «Вестри» и латвийский РФШ сыграли вничью 1:1. В итоге латвийцы победили 5:2 и шагнули дальше, где сразятся с чешским «Яблонцем».
В еще одной игре македонская «Шкендия» обыграла словенский «Браво» с результатом 3:1. По итогам двух матчей команда из Северной Македонии выиграла со счетом 4:3 и вышла в следующий раунд квалификации, где сыграет против победителя пары «Малишево» — «Хиберниан».
И, наконец, болгарский «Лудогорец» и израильский «Хапоэль» сыграли вничью со счетом 2:2. В первой игре команда из Израиля праздновала успех с результатом 2:0, поэтому пробилась в следующий круг, где сыграет либо с «Жилиной», либо с «Катовице».