В ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций «Аякс» разгромил «Войводину» со счетом 4:1.

«Аякс»
«Аякс» globallookpress.com

По сумме двух встреч амстердамцы победили с результатом 8:2 и пробились в полуфинал квалификации, где сыграют против «Шелбурна».

Результат матча

АяксАмстердамАякс4:1ВойводинаВойводинаНови Сад
0:1 Джордже Црномаркович 40' 1:1 Дави Классен 44' 2:1 Оскар Глоч 53' 3:1 Оскар Глоч 58' 4:1 Оскар Глоч 71'
Аякс:  Мартен Пас,  Лукас Роза,  Дейли Блинд,  Овен Вейндал (Каю Энрике 56'),  Дави Классен (Жорти Мокио 56'),  Юри Регер,  Оскар Глоч (Abdellah Ouazane 73'),  Стивен Бергёйс (Оливер Валакен Эдвардсен 63'),  Каспер Дольберг (Маркос Леонардо 56'),  Мика Годтс,  Aaron Bouwman
Войводина:  Джордже Црномаркович,  Корнель Сюч,  Деян Зукич (Марко Полетанович 62'),  Ифет Джаковац,  Негош Петрович (Milutin Vidosavljevic 62'),  Лазар Николич,  Алекса Вуканович (Стефан Митрович 51'),  Лазар Ранджелович (Milan Kolarevic 75'),  Petar Sukacev (Nardin Mulahusejnovic 51'),  Lucas Barros,  Dragan Rosic
Жёлтые карточки:  Стефан Митрович 69' (Войводина),  Milan Kolarevic 88' (Войводина)

В параллельной игре исландский «Вестри» и латвийский РФШ сыграли вничью 1:1. В итоге латвийцы победили 5:2 и шагнули дальше, где сразятся с чешским «Яблонцем».

В еще одной игре македонская «Шкендия» обыграла словенский «Браво» с результатом 3:1. По итогам двух матчей команда из Северной Македонии выиграла со счетом 4:3 и вышла в следующий раунд квалификации, где сыграет против победителя пары «Малишево» — «Хиберниан».

И, наконец, болгарский «Лудогорец» и израильский «Хапоэль» сыграли вничью со счетом 2:2. В первой игре команда из Израиля праздновала успех с результатом 2:0, поэтому пробилась в следующий круг, где сыграет либо с «Жилиной», либо с «Катовице».