В ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций «Аякс» разгромил «Войводину» со счетом 4:1.

По сумме двух встреч амстердамцы победили с результатом 8:2 и пробились в полуфинал квалификации, где сыграют против «Шелбурна».

Результат матча Аякс Амстердам 4:1 Войводина Нови Сад 0:1 Джордже Црномаркович 40' 1:1 Дави Классен 44' 2:1 Оскар Глоч 53' 3:1 Оскар Глоч 58' 4:1 Оскар Глоч 71' Аякс: Мартен Пас, Лукас Роза, Дейли Блинд, Овен Вейндал ( Каю Энрике 56' ), Дави Классен ( Жорти Мокио 56' ), Юри Регер, Оскар Глоч ( Abdellah Ouazane 73' ), Стивен Бергёйс ( Оливер Валакен Эдвардсен 63' ), Каспер Дольберг ( Маркос Леонардо 56' ), Мика Годтс, Aaron Bouwman Войводина: Джордже Црномаркович, Корнель Сюч, Деян Зукич ( Марко Полетанович 62' ), Ифет Джаковац, Негош Петрович ( Milutin Vidosavljevic 62' ), Лазар Николич, Алекса Вуканович ( Стефан Митрович 51' ), Лазар Ранджелович ( Milan Kolarevic 75' ), Petar Sukacev ( Nardin Mulahusejnovic 51' ), Lucas Barros, Dragan Rosic Жёлтые карточки: Стефан Митрович 69' (Войводина), Milan Kolarevic 88' (Войводина)

Статистика матча 11 Удары в створ 2 10 Удары мимо 0 71 Владение мячом 29 8 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 9 Фолы 18

В параллельной игре исландский «Вестри» и латвийский РФШ сыграли вничью 1:1. В итоге латвийцы победили 5:2 и шагнули дальше, где сразятся с чешским «Яблонцем».

В еще одной игре македонская «Шкендия» обыграла словенский «Браво» с результатом 3:1. По итогам двух матчей команда из Северной Македонии выиграла со счетом 4:3 и вышла в следующий раунд квалификации, где сыграет против победителя пары «Малишево» — «Хиберниан».

И, наконец, болгарский «Лудогорец» и израильский «Хапоэль» сыграли вничью со счетом 2:2. В первой игре команда из Израиля праздновала успех с результатом 2:0, поэтому пробилась в следующий круг, где сыграет либо с «Жилиной», либо с «Катовице».