Стали известны условия возможного трансфера Луиса Энрике Андре во «Фламенго». По данным журналиста Жорже Николы, агенты вингера «Зенита» недавно приезжали на базу бразильского клуба и встречались со спортивным директором Жозе Бото.

Луис Энрике Андре globallookpress.com

Во «Фламенго» готовы предложить за игрока 35 млн евро. Бразильский клуб рассчитывает усилить фланги атакы, а сам трансфер сейчас обсуждается между сторонами.

В прошлом сезоне РПЛ Луис Энрике провёл 28 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Контрактные детали не раскрываются, но переговоры продолжаются