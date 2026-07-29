Недавний новичок «Краснодара» Дмитрий Воробьёв рассказал, что его переполняют эмоции от возвращения в родную команду.

Дмитрий Воробьёв ФК «Краснодар»

«Узнал, что "Краснодар" решил меня выкупить и тогда вместе с семьей решили, что едем домой. Всегда приятно вернуться в родной клуб, так еще и дебютировать с победы над "Рубином". Все молодцы, хорошо отработали. Спасибо команде, приняли меня очень здорово, все подсказывают. Думаю, адаптация пройдет быстро», — сказал 28-летний игрок «Матч ТВ».

Воробьёв покинул «Краснодар» в 2018 году и выступал за «Оренбург», «Локомотив» и другие клубы. 18 июля он снова стал футболистом «быков».