Спортивный директор «Бешикташа» Ондер Озен рассказал о ходе переговоров с нападающим сборной Египта Мохамедом Салахом. Он признал, что процесс подписания футболиста поставлен на паузу.

Мохамед Салах globallookpress.com

По словам функционера, первые встречи с 34-летним форвардом проходили в позитивной атмосфере, а обсуждение финансовых условий было отложено на более поздний этап. Однако именно после перехода к материальной стороне сделки возникли серьёзные разногласия.

«Салах — мировая звезда и выдающийся профессионал. Мы встречались с ним трижды, и всё шло очень хорошо, пока не началось обсуждение финансовых условий. Затем появились требования, которые поставили под угрозу не только сами переговоры, но и финансовую составляющую сделки. Думаю, сам Салах мог даже не знать обо всех этих требованиях.

У клуба есть чёткая политика, и мы не можем её нарушать. Президент Сердал Адалы обозначил предел, который "Бешикташ" не намерен переступать. Закон устанавливает максимальный размер комиссионных, и превышение этой нормы было бы незаконным. Поэтому мы решили временно выйти из переговоров.

Наше предложение остаётся в силе. Если мы получим на него ответ, то готовы его рассмотреть. Но нового предложения со стороны "Бешикташа" уже не будет. Нам сообщили, что ведутся переговоры с другим клубом. Если они завершатся успешно — это их выбор. Наше нынешнее предложение является окончательным и не ставит под угрозу принципы клуба», — заявил Озен Fanatik.

Ранее Салах покинул английский «Ливерпуль».