Защитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро пока не спешит с переходом в миланский «Интер», поскольку надеется получить предложение от «Барселоны».

Кристиан Ромеро globallookpress.com

Как сообщает Sport.es, аргентинец приостановил переговоры с нерадзурри, несмотря на то что ранее стороны были близки к достижению соглашения. По информации источника, 28-летний футболист рассчитывает продолжить карьеру в каталонском клубе.

Представители Ромеро убеждены, что «Барселона» сможет найти средства для оформления трансфера и позже вступит в переговоры с «Тоттенхэмом». В связи с неопределённостью миланский клуб уже начал изучать альтернативные варианты усиления обороны.

Ранее сообщалось, что потенциальный переход аргентинца в «Интер» оценивался примерно в 40 млн евро. Действующее соглашение защитника с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2029 года.