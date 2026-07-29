Венский «Рапид» одержал победу над андоррской «Санта-Коломой» в ответной встрече 2-го квалификационного раунда Лиги конференций — 6:2.

Хет-триком в составе победителей отметился Эрджан Кара (10', 33', 63'). Также по разу отличились Петтер Даль (24'), Ненад Цветкович (59') и Николаус Вюрмбранд (82').

Голами у гостей забили Гути (30') и Абреу (87').

Результат матча

Рапид Вена Вена 6:2 Санта-Колома Лига конференций. Квалификация

1:0 Еркан Кара 10' 2:0 Petter Nosa Dahl 24' 2:1 Jose Bellido 30' 3:1 Еркан Кара 33' 4:1 Ненад Цветкович 58' 5:1 Еркан Кара 63' 6:1 Николаус Вурмбранд 83' 6:2 Roberto Rodriguez 87'

Рапид Вена: Никлас Хедль, Бендегуз Болла, Серж Ро-Яо, Ненад Цветкович, Йонас Ауэр ( Юсуф Демир 46' ), Маттиас Зайдль, Марко Тилио ( Тобиас Гулликсен 66' ), Еркан Кара ( Луис Шауб 78' ), Nicolas Bajlicz, Moulaye Haidara ( Тимо Хорн 46' ), Petter Nosa Dahl ( Николаус Вурмбранд 73' )

Санта-Колома: Мигел Лопес, Guillaume Silvain Lopez ( Andy Villar 46' ), Alex Gomez ( Kun Temenuzhkov 64' ), Adria Arjona, Inigo Barrenetxea ( Roberto Rodriguez 54' ), Predrag Munoz ( Raly Cabral 64' ), David Andrade, Jose Bellido ( Мойсес Сан-Никола 71' ), Jorge Padilla, Alex Rasines, Andre Alcaraz

Жёлтые карточки: Бендегуз Болла 73' — Мигел Лопес 37', Alex Gomez 57', Andy Villar 71'