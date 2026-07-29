Венский «Рапид» одержал победу над андоррской «Санта-Коломой» в ответной встрече 2-го квалификационного раунда Лиги конференций — 6:2.
Хет-триком в составе победителей отметился Эрджан Кара (10', 33', 63'). Также по разу отличились Петтер Даль (24'), Ненад Цветкович (59') и Николаус Вюрмбранд (82').
Голами у гостей забили Гути (30') и Абреу (87').
Результат матча
Рапид ВенаВена6:2Санта-КоломаЛига конференций. Квалификация
1:0 Еркан Кара 10' 2:0 Petter Nosa Dahl 24' 2:1 Jose Bellido 30' 3:1 Еркан Кара 33' 4:1 Ненад Цветкович 58' 5:1 Еркан Кара 63' 6:1 Николаус Вурмбранд 83' 6:2 Roberto Rodriguez 87'
Рапид Вена: Никлас Хедль, Бендегуз Болла, Серж Ро-Яо, Ненад Цветкович, Йонас Ауэр (Юсуф Демир 46'), Маттиас Зайдль, Марко Тилио (Тобиас Гулликсен 66'), Еркан Кара (Луис Шауб 78'), Nicolas Bajlicz, Moulaye Haidara (Тимо Хорн 46'), Petter Nosa Dahl (Николаус Вурмбранд 73')
Санта-Колома: Мигел Лопес, Guillaume Silvain Lopez (Andy Villar 46'), Alex Gomez (Kun Temenuzhkov 64'), Adria Arjona, Inigo Barrenetxea (Roberto Rodriguez 54'), Predrag Munoz (Raly Cabral 64'), David Andrade, Jose Bellido (Мойсес Сан-Никола 71'), Jorge Padilla, Alex Rasines, Andre Alcaraz
Жёлтые карточки: Бендегуз Болла 73' — Мигел Лопес 37', Alex Gomez 57', Andy Villar 71'
«Рапид» выиграл противостояние с общим счетом 9:3 и вышел в следующий раунд еврокубка, «Санта-Колома» завершила выступление на турнире.