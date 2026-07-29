Бывший защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением об игре своего экс-одноклубника Лионеля Месси за национальную команду Аргентины на прошедшем чемпионате мира 2026 года. Напомним, в финале турнира аргентинцы в дополнительное время уступили сборной Испании со счетом 0:1.

Жерар Пике globallookpress.com

«Проиграть в финале чемпионата мира невероятно тяжело, но Месси в очередной раз доказал, что он величайший футболист в истории. Лео забил много голов и помог Аргентине выйти финал. Несмотря на то, что он не стал чемпионом мира, я уверен, что он очень гордится тем, чего достиг», — приводит слова Пике ESPN.

В рамках ЧМ-2026 нападающий продемонстрировал выдающуюся статистику, набрав 12 очков по системе «гол+пас» (8 голов и 4 ассиста) в восьми сыгранных поединках.

Месси укрепил свое лидерство в качестве лучшего ассистента в истории чемпионатов мира (12 передач), а в исторической гонке бомбардиров турнира с 21 голом пропустил вперед лишь француза Килиана Мбаппе.