Известный советский голкипер Владимир Пильгуй считает, что ЦСКА покупал Максима Бориско у «Балтики» для игры в основе и именно он станет в ближайшее время первым номером армейцев.

Максим Бориско globallookpress.com

«Для "Балтики" это однозначно серьезная потеря. Все‑таки Бориско — вратарь хорошего уровня. Очень много он выручал команду. Что касается ЦСКА, то здесь много факторов, которые будут влиять на его дальнейшее будущее в команде: во‑первых, как он вольётся в коллектив, во‑вторых, одно дело он играл в "Балтике" и другое — как зарекомендует себя в таком клубе, как ЦСКА. И это в плане уровня его мастерства, а в плане его взаимодействия в команде. Здесь много нюансов.

Мне нравятся и Бориско и Тороп. Опять же, здесь многое будет зависеть от того, как Бориско вольётся в коллектив и как найдёт взаимодействие с защитниками. Тороп, повторюсь, тоже хороший голкипер, но он не провел столько матчей за основной состав, сколько у Бориско было в "Балтике".

На ближайший матч Бориско поставят 100%. Какой смысл тогда приглашать вратаря, если держать его в запасе? Они же не мальчика приглашают. Так что наверняка первые два три матча выйдет Бориско, а дальше все зависит от того, каким будет результат», — сказал Пильгуй «Матч ТВ».

Вчера, 28 июля, стало известно о трансфере 26‑летнего Бориско в ЦСКА. С ним подписан контракт по схеме «3+1». Во втором туре московский клуб дома примет «Крылья Советов».