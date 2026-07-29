Болельщики «Ботафого» организовали кампанию по сбору средств, надеясь приблизить возвращение в клуб полузащитника «Зенита» Луиса Энрике.

Луис Энрике globallookpress.com

Как сообщает Globo, фанаты бразильской команды начали активно привлекать новых участников в клубную программу лояльности. По замыслу организаторов, увеличение числа членов позволит обеспечить «Ботафого» дополнительными стабильными доходами и укрепить финансовые возможности клуба на трансферном рынке.

Поклонники команды считают, что это поможет сохранить шансы на возвращение Луиса Энрике, который ранее успешно выступал за «Ботафого». При этом ранее в СМИ уже появлялась информация о начале переговоров между клубами.

Контракт бразильского полузащитника с «Зенитом» действует до декабря 2028 года. До переезда в Россию Энрике защищал цвета «Ботафого» в 2024-2025 годах.