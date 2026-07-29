Марио Личка, который является братом экс‑наставника «Динамо» Марцела Лички, пожелал успешного сезона клубу с новым главным тренером Сандро Шварцем.

Сандро Шварц globallookpress.com

«Надеюсь и думаю, что этот сезон у "Динамо" будет лучше предыдущего. Прошлый сезон у команды явно не удался — по крайней мере, его первая половина. Вторая часть была немного лучше. Но если первое полугодие прошло неидеально, трудно считать сезон успешным, особенно когда не удалось войти в топ‑6 с минимальным отставанием от первого места. Целью такого клуба, как "Динамо", должно быть попадание в первую шестёрку с небольшим отрывом по очкам от первых трёх мест.

Лично я не знаком с работой Шварца, но знаю, что в "Динамо" им были довольны. Поэтому надеюсь, что он это только подтвердит и что у "Динамо" со Шварцем всё будет хорошо», — сказал Личка «Матч ТВ».

В первом матче бело‑голубые после возвращения Шварца не смогли переиграть «Крылья Советов» (0:0). Следующую игру бело‑голубые проведут в Калининграде против местной «Балтики». В прошлом сезоне «Динамо» финишировало на 7‑м месте.