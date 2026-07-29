Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Кабо-Верде Кевином Ленини. Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года.

Кевин Ленини globallookpress.com

Ленини выступает за «быков» с 2022 года и за это время провел 119 матчей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи. В нынешнем составе он остается одним из самых стабильных игроков центра поля.

На старте РПЛ «Краснодар» смог добыть уверенную победу над казанским «Рубином» в гостях со счетом 3:1. Во втором туре команда сыграет против «Факела» при домашних трибунах.