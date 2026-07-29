Полузащитник национальной команды Кабо-Верде Кевин Ленини поделился эмоциями после подписания нового соглашения с «Краснодаром».

Кевин Ленини globallookpress.com

«Я безмерно благодарен клубу за доверие. Чувствую себя в "Краснодаре" как дома, впереди три года нового контракта. Сфокусируюсь на том, чтобы помочь клубу добиться всех наших целей», — приводит слова Ленини телеграм-канал «Краснодара».

Ранее руководство российского клуба на своем официальном ресурсе подтвердило пролонгацию трудового договора с игроком. Обновленный контракт хавбека рассчитан до лета 2029 года.