Нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия в шаге от перехода в «Фулхэм».

Гонсало Гарсия globallookpress.com

Как сообщает влиятельное испанское издание Marca, на сделке лично настаивает новый главный тренер Альваро Арбелоа, отлично знающий возможности игрока по «Реалу».

Известно, что «сливочные» отклонили несколько предыдущих предложений по Гарсии, но «дачники» оказались настойчивыми и готовы выложить требуемые 60 млн евро.

Сейчас 22‑летний нападающий оценивается на Transfermarkt в 30 млн евро. Всего в Примере он сыграл в прошлом сезоне 30 матчей, забил 6 голов и сделал один ассист.