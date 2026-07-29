Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал возвращение Роберто Манчини на пост наставника сборной Италии.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Испанский специалист признался, что всегда высоко оценивал работу Манчини, отметив его успешную деятельность как в клубном футболе, так и во главе национальной команды.

«Мне всегда нравилась работа Манчини, ещё со времён его работы в "Манчестер Сити". Мне довелось с ним общаться, и я знаю, насколько он требователен к своим футболистам и насколько сильно настроен на победу. Он доказал, что этот подход работает, когда привёл сборную Италии к победе на чемпионате Европы. Я рад, что он вернулся», — приводит слова Фабрегаса Sky Sport Italia.