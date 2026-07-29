Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал возвращение Роберто Манчини на пост наставника сборной Италии.
Испанский специалист признался, что всегда высоко оценивал работу Манчини, отметив его успешную деятельность как в клубном футболе, так и во главе национальной команды.
«Мне всегда нравилась работа Манчини, ещё со времён его работы в "Манчестер Сити". Мне довелось с ним общаться, и я знаю, насколько он требователен к своим футболистам и насколько сильно настроен на победу. Он доказал, что этот подход работает, когда привёл сборную Италии к победе на чемпионате Европы. Я рад, что он вернулся», — приводит слова Фабрегаса Sky Sport Italia.