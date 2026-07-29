Игравшие на чемпионате мира 2026 года Хуан Касерес и полузащитник Луис Чавес начали тренировки в общей группе московского «Динамо».

Хуан Касерес globallookpress.com

«Луис и Хуан уже приступили к тренировкам в Новогорске. Ждём парней на поле», — сказано в сообщении на сайте бело‑голубых.

Касерес выступал на мундиале в составе сборной Парагвая и сыграл там 5 матчей, Чавес провёл всего одну встречу за Мексику.

В матче второго тура РПЛ «Динамо» будет гостить у «Балтики». В первом туре команда не смогла дома переиграть «Крылья Советов» (0:0).