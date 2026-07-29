Полузащитник «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может покинуть испанский клуб уже в нынешнее летнее трансферное окно.

Виктор Цыганков globallookpress.com

Как сообщает AS, 28-летний хавбек не намерен продолжать выступления за команду после её вылета из Ла Лиги. Действующее соглашение футболиста с «Жироной» рассчитано до лета 2027 года, поэтому клуб может рассмотреть варианты с его продажей уже этим летом.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к украинскому полузащитнику проявляют «Эспаньол», «Валенсия» и амстердамский «Аякс», которые следят за развитием ситуации.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Цыганков провёл 32 матча, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами.