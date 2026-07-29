Завершились две встречи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Казахстанский «Кайрат» обыграл кипрскую «Омонию» — 1:0, 6:5 по пенальти.
За 120 минут игрового времени единственный гол в матче забил Эдмилсон на 37-й минуте встречи. В серии пенальти сильнее оказались сильнее действующие чемпионы Казахстана.
Результат матча
КайратАлма-Ата1:0ОмонияНикосия
1:0 Эдмилсон Фильо 37' 2:0 Александр Мартынович 111' пен. 3:0 Яакко Оксанен 111' пен. 4:0 Марк Гуаль 111' пен. 5:0 Азамат Туякбаев 111' пен. 6:0 Эдмилсон Фильо 111' пен. 7:0 Mansur Birkurmanov 111' пен. 7:1 Panagiotis Andreou 111' пен. 7:2 Andreas Christou 111' пен. 7:3 Анастасиос Хадзийованнис 111' пен. 7:4 Янис Кусулос 111' пен. 7:5 Ангелос Неофиту 111' пен.
Кайрат: Темирлан Анарбеков, Александр Мрынский, Александр Мартынович, Лукас Африко, Луиш Мата, Дамир Касабулат (Эдмилсон Фильо 36'), Яакко Оксанен, Лев Кургин (Исмаил Бекболат 36'), Ойва Юккола (Mansur Birkurmanov 80'), Марк Гуаль, Gustavo Pinto Mendonca
Омония: Юре Балковец, Николас Панайоту, Сену Кулибали, Штефан Шимич (Янис Кусулос 76'), Фабиано, Михлали Маямбела (Луа Дьони 65'), Матео Марич, Муамер Танкович (Анастасиос Хадзийованнис 65'), Андроникос Какулис, Panagiotis Andreou, Ewandro Costa (Andreas Christou 76')
Жёлтые карточки: Ойва Юккола 24', Александр Мрынский 41' — Сену Кулибали 68', Матео Марич 96'
Красные карточки: Андроникос Какулис 26' (Омония), Сену Кулибали 111' (Омония)
В параллельной встрече литовский «Кауно Жальгирис» одержал минимальную победу над фарерским «Клаксвиком» — 1:0.
Единственный гол в матче Леон Крекович на 85-й минуте встречи.
Таким образом, «Кайрат» и «Кауно Жальгирис» продолжают свой путь в Лиге чемпионов, а «Омония» и «Клаксвик» будут играть в Лиге Европы.