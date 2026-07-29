Таким образом, «Кайрат» и «Кауно Жальгирис» продолжают свой путь в Лиге чемпионов, а «Омония» и «Клаксвик» будут играть в Лиге Европы.

Единственный гол в матче Леон Крекович на 85-й минуте встречи.

В параллельной встрече литовский «Кауно Жальгирис» одержал минимальную победу над фарерским «Клаксвиком» — 1:0.

За 120 минут игрового времени единственный гол в матче забил Эдмилсон на 37-й минуте встречи. В серии пенальти сильнее оказались сильнее действующие чемпионы Казахстана.

2.00

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