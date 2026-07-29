Переход Максима Бориско из калининградской «Балтики» в московский ЦСКА стал шагом вперёд для голкипера, а конкуренция за место в основе с Игорем Акинфеевым и Владиславом Торопом только добавит мотивации.

Максим Бориско globallookpress.com

«Подробно рассказывать о процессе самого перехода не вижу смысла. Зачем? Он уже случился. Это самое главное. Обычно от меня громкие слова звучат, но в этот раз не буду ими разбрасываться. Когда Макс получит свой шанс — он всё покажет на поле. Я верила в него и верю. Уверена, в будущем он станет только лучше. Когда происходит переход в такую команду, как ЦСКА, всё понятно без слов.

Максим очень умный парень. Понимает: чем конкуренция сильнее, тем он становится лучше. И мне кажется, мощнее конкуренции, чем с Игорем Владимировичем Акинфеевым, на данный момент нет в России. Для Бориско только шаг вперёд — работа рядом с таким вратарём и конкуренция с ним. Думаю, это будет огромный плюс и только больше мотивации, чтобы стараться быть лучшим», — сказала агент вратаря Марьяна Кашчелан «Матч ТВ».

Вчера, 28 июля, стало известно о переходе Бориско в ЦСКА и заключении контракта по схеме «3+1».