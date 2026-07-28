Новоиспеченный главный тренер национальной команды Франции Зинедин Зидан подробно рассказал о том, какую игровую модель и тактический стиль он планирует прививать игрокам «трехцветных».

Зинедин Зидан globallookpress.com

«Невозможно в двух словах объяснить, как мы собираемся побеждать. У меня будет отличная команда. Мне нужно освоиться, посмотреть на игроков и объяснить свою игровую философию — то, что мы будем делать вместе. А дальше уже от меня, как от тренера, будет зависеть, продолжит ли команда выигрывать, — приводит слова Зидана RMC.

Назначение 54-летнего французского наставника на этот пост состоялось сегодня, во вторник. Федерация футбола Франции официально подтвердила подписание долгосрочного трудового соглашения с легендарным специалистом, которое рассчитано на четыре года.

Напомним, в своей предыдущей тренерской карьере Зидан дважды возглавлял мадридский "Реал" (с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 годы), выиграв со "сливочными" три титула Лиги чемпионов и два золота чемпионата Испании. В качестве действующего футболиста Зидан также добился максимальных высот со сборной Франции, завоевав титулы чемпиона мира и чемпиона Европы.