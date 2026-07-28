Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что в этом сезоне «Спартак» сможет претендовать на победу в РПЛ, если сможет укрепить несколько позиций.

Шамиль Тарпищев globallookpress.com

«Видно, что команда старается, бежит, остальное все в рабочем порядке. Усиливаться давно надо, потому что должна быть полная взаимозаменяемость, что практически есть у "Зенита". Любая травма, и уже возникают проблемы. Если "Спартак" усилит две-три позиции, то будет претендовать на первое место», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Красно‑белые начали сезон с домашней разгромной победы над «Родиной» (3:0). Во втором туре команда в гостях сыграет с «Ахматом» 2 августа.