«Шемрок Роверс» и «Арарат-Армения» во второй раз померяются силами во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Матч состоится 28 июля в 22:00 мск. В анонсе можно узнать, где смотреть игру.

На данный момент в этой паре лидирует «Арарат-Армения». Чемпион Армении победил в прошлом матче со счетом 2:0. Таким образом, перед стартом встречи гости имеют небольшой перевес и не придется начинать с нуля.

В прошлом раунде «Шемрок Роверс» выбил «Флориану». При этом ирландский коллектив также проиграл в первой встрече 0:2. Во второй игре клуб разгромил соперника 5:1. Удастся ли лидеру ирландского чемпионата сотворить подобное в этот раз?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.80.

Букмекеры предлагают 1.60 и 5.20 на победу команд в основное время, за 3.10 и 1.32 можно поставить на их проход в следующий раунд.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Шемрок Роверс» — «Арарат-Армения» смотрите на LiveCup.Run.