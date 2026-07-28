Полузащитник «Ахмата» Максим Самородов считает, что в этом сезоне его команде вполне по силам побороться за 5–6 место в таблице РПЛ.

Максим Самородов globallookpress.com

«Почему нереально "Ахмату" побороться за первую пятёрку-шестёрку в таблице? Мы с бронзовым призёром играем 1:1 на выезде. Я считаю, вполне реально. Нужно продолжать играть в том же духе. Я верю в свою команду», — сказал хавбек грозненцев «Чемпионату».

Этот чемпионат «Ахмат» начал с гостевой ничьей против «Локомотива» (1:1). Во втором туре команда на своём поле сыграет со «Спартаком».