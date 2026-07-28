Бакинский «Сабах» оформил путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027.

Велько Шимич
Велько Шимич globallookpress.com

В ответном гостевом поединке второго раунда азербайджанский клуб нанес уверенное поражение финскому КуПСу на стадионе «Вяре Арена» в Куопио со счетом 2:0. Первый очный матч в Баку также завершился минимальной победой подопечных Валдаса Дамбраускаса (1:0).

В первом тайме обе команды предпочли действовать аккуратно, создав минимум опасных моментов. Основные события встречи развернулись после перерыва. Счет в матче на 53-й минуте открыл сербский нападающий «Сабаха» Велько Шимич. На 70-й минуте немецкий вингер Джой-Лэнс Миккельс после точной передачи Алексея Исаева удвоил преимущество гостей и установил окончательный счет в матче.

Результат матча

KuPSЛига чемпионов. КвалификацияKuPS0:2СабахСабахЛига чемпионов. Квалификация
0:1 Велько Шимич 53' 0:2 Джой-Лэнс Миккельс 70'
KuPS:  Йоханнес Крайдль,  Аксели Пуукко (Саку Саволайнен 81'),  Касим Адамс,  Клинтон Антви (Саку Хейсканен 74'),  Боб Нии Арма (Джослин Луйейе-Лутумба 58'),  Валентин Гаск (Пётр Пажишек 58'),  Турай Сайку,  Томми Йюрю (Нийло Куясало 74'),  Петтери Пеннанен,  Хайме Морено,  Brahima Magassa
Сабах:  Стас Покатилов,  Тымотеуш Пухач,  Рахман Дашдамиров,  Стив Сольве,  Аким Зедадка,  Джой-Лэнс Миккельс (Орфе Мбина 87'),  Велько Шимич,  Алексей Исаев (Теллур Муталлимов 78'),  Кахим Пэррис (Ксандер Северина 61'),  Умарали Рахмоналиев (Абдула Хайбулаев 78'),  Иван Лепиница
Жёлтые карточки:  Петтери Пеннанен 62',  Турай Сайку 72',  Brahima Magassa 89'  —  Умарали Рахмоналиев 60'

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов бакинская команда встретится с победителем пары «Орхус»«Лех» Познань.