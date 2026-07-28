Бакинский «Сабах» оформил путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027.
В ответном гостевом поединке второго раунда азербайджанский клуб нанес уверенное поражение финскому КуПСу на стадионе «Вяре Арена» в Куопио со счетом 2:0. Первый очный матч в Баку также завершился минимальной победой подопечных Валдаса Дамбраускаса (1:0).
В первом тайме обе команды предпочли действовать аккуратно, создав минимум опасных моментов. Основные события встречи развернулись после перерыва. Счет в матче на 53-й минуте открыл сербский нападающий «Сабаха» Велько Шимич. На 70-й минуте немецкий вингер Джой-Лэнс Миккельс после точной передачи Алексея Исаева удвоил преимущество гостей и установил окончательный счет в матче.
Результат матча
В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов бакинская команда встретится с победителем пары «Орхус» — «Лех» Познань.