Бакинский «Сабах» оформил путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027.

Велько Шимич globallookpress.com

В ответном гостевом поединке второго раунда азербайджанский клуб нанес уверенное поражение финскому КуПСу на стадионе «Вяре Арена» в Куопио со счетом 2:0. Первый очный матч в Баку также завершился минимальной победой подопечных Валдаса Дамбраускаса (1:0).

В первом тайме обе команды предпочли действовать аккуратно, создав минимум опасных моментов. Основные события встречи развернулись после перерыва. Счет в матче на 53-й минуте открыл сербский нападающий «Сабаха» Велько Шимич. На 70-й минуте немецкий вингер Джой-Лэнс Миккельс после точной передачи Алексея Исаева удвоил преимущество гостей и установил окончательный счет в матче.

Результат матча KuPS Лига чемпионов. Квалификация 0:2 Сабах Лига чемпионов. Квалификация 0:1 Велько Шимич 53' 0:2 Джой-Лэнс Миккельс 70' KuPS: Йоханнес Крайдль, Аксели Пуукко ( Саку Саволайнен 81' ), Касим Адамс, Клинтон Антви ( Саку Хейсканен 74' ), Боб Нии Арма ( Джослин Луйейе-Лутумба 58' ), Валентин Гаск ( Пётр Пажишек 58' ), Турай Сайку, Томми Йюрю ( Нийло Куясало 74' ), Петтери Пеннанен, Хайме Морено, Brahima Magassa Сабах: Стас Покатилов, Тымотеуш Пухач, Рахман Дашдамиров, Стив Сольве, Аким Зедадка, Джой-Лэнс Миккельс ( Орфе Мбина 87' ), Велько Шимич, Алексей Исаев ( Теллур Муталлимов 78' ), Кахим Пэррис ( Ксандер Северина 61' ), Умарали Рахмоналиев ( Абдула Хайбулаев 78' ), Иван Лепиница Жёлтые карточки: Петтери Пеннанен 62', Турай Сайку 72', Brahima Magassa 89' — Умарали Рахмоналиев 60'

Статистика матча 2 Удары в створ 4 5 Удары мимо 4 56 Владение мячом 44 8 Угловые удары 5 1 Офсайды 3 14 Фолы 17

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов бакинская команда встретится с победителем пары «Орхус» — «Лех» Познань.