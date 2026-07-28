«Реал» в ближайшее время может начать работу над трансфером Родри. По данным Marca, мадридский клуб сначала оформит переход Яна Диоманде из «РБ Лейпциг», а затем направит «Манчестер Сити» предложение по 30-летнему полузащитнику.

В «Реале» растет уверенность в том, что сделка возможна. Жозе Моуринью считает усиление полузащиты необходимым шагом и видит в Родри лучшего кандидата, а Флорентино Перес уже одобрил идею трансфера.

При этом в «Сити» готовы обсуждать уход игрока, если он сам захочет сменить клуб. Контракт Родри действует до 2027 года, а сумма возможного перехода оценивается в 50-60 млн евро.