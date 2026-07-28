Завершился ответный матч второго раунда плей-офф Лиги конференций.
Кипрский «Аполлон» принимал грузинскую «Дилу». Хозяева поля победили со счетом 3:0. Голы забили Брэндон Томас, Гарри Родригеш и Даниэль Эскрих.
В первой игре киприоты разгромили соперника 4:0. По сумме двух встреч «Аполлон» выиграл 7:0 и прошел в следующий раунд квалификации Лиги конференций.
Результат матча
Аполлон ЛимасолЛимасол3:0Дила ГориЛига конференций. Квалификация
1:0 Брандон Томас 22' 2:0 Гарри Родригес 62' 3:0 Даниэль Эскрих 90+2'
Аполлон Лимасол: Петер Леуэнбюрг, Бруну Гашпар, Морган Браун, Иван Любич (Данило Шполярич 69'), Даниэль Эскрих, Брандон Томас (Evangelos Andreou 56'), Leonidas Konomis (Эмануэль Айву 56'), Josef Kvida, Giorgos Malekkidis (Константинос Балояннис 79'), Gaetan Weissbeck, Alen Ozbolt (Гарри Родригес 56')
Дила Гори: Давид Кереселидзе, Рамарик Эту, Тедо Кикабидзе, Kante Kefing (Franklin Nyenetue 60'), Otar Parulava (Шота Шекиладзе 60'), Giorgi Jalaghonia, Blankson Anoff (Maik Poeketie 84'), Georgii Kobakhidze (Badri Gogoberishvili 75'), Lasha Menteshashvili (Alioune Oumar Tall 46'), Mamin Sanyang, Lamar Yarbrough
Жёлтые карточки: Даниэль Эскрих 17', Gaetan Weissbeck 75' — Giorgi Jalaghonia 75'