Завершился ответный матч второго раунда плей-офф Лиги конференций.

Кипрский «Аполлон» принимал грузинскую «Дилу». Хозяева поля победили со счетом 3:0. Голы забили Брэндон Томас, Гарри Родригеш и Даниэль Эскрих.

В первой игре киприоты разгромили соперника 4:0. По сумме двух встреч «Аполлон» выиграл 7:0 и прошел в следующий раунд квалификации Лиги конференций.

Результат матча

Аполлон Лимасол Лимасол 3:0 Дила Гори Лига конференций. Квалификация

1:0 Брандон Томас 22' 2:0 Гарри Родригес 62' 3:0 Даниэль Эскрих 90+2'

Аполлон Лимасол: Петер Леуэнбюрг, Бруну Гашпар, Морган Браун, Иван Любич ( Данило Шполярич 69' ), Даниэль Эскрих, Брандон Томас ( Evangelos Andreou 56' ), Leonidas Konomis ( Эмануэль Айву 56' ), Josef Kvida, Giorgos Malekkidis ( Константинос Балояннис 79' ), Gaetan Weissbeck, Alen Ozbolt ( Гарри Родригес 56' )

Дила Гори: Давид Кереселидзе, Рамарик Эту, Тедо Кикабидзе, Kante Kefing ( Franklin Nyenetue 60' ), Otar Parulava ( Шота Шекиладзе 60' ), Giorgi Jalaghonia, Blankson Anoff ( Maik Poeketie 84' ), Georgii Kobakhidze ( Badri Gogoberishvili 75' ), Lasha Menteshashvili ( Alioune Oumar Tall 46' ), Mamin Sanyang, Lamar Yarbrough

Жёлтые карточки: Даниэль Эскрих 17', Gaetan Weissbeck 75' — Giorgi Jalaghonia 75'