Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи лично инициировал работу над переходом полузащитника «Манчестер Сити» Родри.

Руководитель парижского гранда хочет переманить испанца, чтобы отомстить мадридскому «Реалу» за сорванный трансфер Яна Диоманде, сообщает авторитетное испанское издание As. По информации источника, боссы «ПСЖ» считали покупку ивуарийского вингера «РБ Лейпциг» практически завершенной.

Однако Диоманде мгновенно отказался от переезда в Париж, как только получил официальное предложение от мадридского клуба. С этого момента Аль-Хелайфи жаждет реванша и готов оформить трансфер Родри любой ценой, полностью игнорируя тактические планы главного тренера Луиса Энрике.

Выбор президента «ПСЖ» пал на 30-летнего лидера сборной Испании именно на фоне новостей о том, что «Реал» уже согласовал с игроком условия личного контракта. Тем не менее осуществить этот план будет крайне сложно: главным приоритетом для самого Родри по-прежнему остается возвращение на родину в Ла Лигу.