Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов посоветовал хавбеку железнодорожников Алексею Батракову забыть об интересе со стороны европейских клубов и сфокусироваться на игре за московскую команду.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Игра с "Ахматом", мягко говоря, была не очень яркая в исполнении Батракова. Я считаю, что Батракову нужно забыть про все эти мифические трансферы в Европу. Просто взять и вычеркнуть из своей головы и начать играть так, как он умеет. Сможет он или нет — зависит от характера.

А он ведь еще и женился. Надеюсь, из‑за этого Батраков хуже играть не станет. Он парень волевой, боец», — цитирует Наумова «Матч ТВ».