Английский «Ливерпуль» в текущее летнее трансферное окно изучает возможность укрепления оборонительной линии сразу двумя игроками национальной команды Англии — Джоном Стоунзом и Эзри Консой, сообщает издание TEAMtalk.
По информации источника, 32-летний Стоунз, находящийся в статусе свободного агента, положительно оценивает перспективу продолжения карьеры в составе мерсисайдцев. Опытный защитник существенно повысил спрос на себя со стороны топ-клубов после качественного выступления на недавнем чемпионате мира 2026 года, где он отыграл пять матчей.
Параллельно главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола настаивает на подписании защитника «Астон Виллы» Эзри Консы. Испанский специалист убежден, что универсализм 28-летнего футболиста позволит значительно расширить тактический потенциал оборонительных порядков «красных».