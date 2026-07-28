Параллельно главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола настаивает на подписании защитника «Астон Виллы» Эзри Консы. Испанский специалист убежден, что универсализм 28-летнего футболиста позволит значительно расширить тактический потенциал оборонительных порядков «красных».

По информации источника, 32-летний Стоунз, находящийся в статусе свободного агента, положительно оценивает перспективу продолжения карьеры в составе мерсисайдцев. Опытный защитник существенно повысил спрос на себя со стороны топ-клубов после качественного выступления на недавнем чемпионате мира 2026 года, где он отыграл пять матчей.

Английский «Ливерпуль» в текущее летнее трансферное окно изучает возможность укрепления оборонительной линии сразу двумя игроками национальной команды Англии — Джоном Стоунзом и Эзри Консой , сообщает издание TEAMtalk.

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