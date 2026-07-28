Бывший тренер «Краснодара» Олег Кононов считает, что новым лидером полузащиты «быков» после ухода Эдуарда Сперцяна может стать Никита Кривцов.

Никита Кривцов globallookpress.com

«Думаю, "Краснодар" в любом случае заметил потерю Сперцяна. Но они уже усилились отличными игроками, среди которых Оздоев, Уткин, Воробьёв, Вахания. Конкуренция попасть в стартовый состав в этом году ещё больше возросла. Наверняка есть и другие кандидаты на усиление. По моему мнению, селекционный отдел клуба — один из лучших в России.

В команде собраны умные, техничные футболисты. Тот же Кривцов заметно вырос в мастерстве за последние два года. А сейчас у него есть возможность заявить о себе как о ключевом игроке "Краснодара", — сказал Кононов "Чемпионату".

23‑летний Кривцов играет в "Краснодаре" с 2021 года, перейдя из Второй лиги. Сейчас его оценивают в 7,5 млн евро. За сборную России он провёл 5 матчей и забил 2 гола.