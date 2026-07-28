Александр Клюев, агент нападающего «Локомотива» Николая Комличенко, рассказал, когда форвард может вернуться на поле.

Николай Комличенко globallookpress.com

Футболист травмировался в мае в матче 28‑го тура РПЛ прошлого сезона против московского «Динамо» (1:1).

«Восстановление Комличенко проходит хорошо, позитивно. Все в "Локомотиве" очень ждут возвращения Николая. И сам Николай очень сильно ждёт момента, когда уже сможет помогать ребятам на поле. Надеюсь, в сентябре увидим Николая на поле. Но здесь все будет решать медицинский штаб», — сказал Клюев «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Комличенко отыграл за «Локомотив» 36 матчей и забил 10 мячей.