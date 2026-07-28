Филип Йоргенсен близок к переходу из «Челси» в «Страсбур». Клубы почти согласовали сделку, сейчас стороны уточняют детали по выплате зарплаты.

Филип Йоргенсен globallookpress.com

24-летний вратарь уже покинул предсезонный сбор «Челси» и в ближайшее время должен присоединиться к новой команде. Переход станет возможен и потому, что «Страсбур» и «Челси» входят в структуру BlueCo.

В минувшем сезоне Йоргенсен был частью обоймы «Челси» и продолжал бороться за игровое время. Для «Страсбура» это может стать усилением вратарской позиции перед стартом сезона.