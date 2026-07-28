Президент ФИФА Джанни Инфантино работает над масштабным проектом по продаже долей в коммерческих правах на чемпионаты мира структурам частного капитала, сообщает авторитетное британское издание The Times.

Джанни Инфантино globallookpress.com

По данным источников, глава футбольной инстанции уже провел серию предварительных переговоров с инвесторами, имеющими тесные связи с администрацией президента США Дональда Трампа. В рамках планируемой реструктуризации коммерческой деятельностью турниров займется специально созданная компания. Сам Инфантино рассчитывает занять в ней стратегический пост «комиссионера», что, согласно источникам, потенциально может принести лично ему финансовую выгоду в размере десятков миллионов фунтов стерлингов.

Инициатива Инфантино совпала с успешным завершением недавнего чемпионата мира 2026 года, матчи которого принимали США, Канада и Мексика. Напомним, триумфатором прошедшего мирового первенства стала национальная команда Испании, обыгравшая в драматичном финальном поединке сборную Аргентины со счетом 1:0 по итогам дополнительного времени.