«Манчестер Сити» продлил контракт с центральным защитником Йошко Гвардиолом. Новое соглашение хорвата рассчитано до 2031 года.

Йошко Гвардиол globallookpress.com

Ранее сообщалось, что Гвардиол входит в сферу интересов мадридского «Реала». За «горожан» он выступает с лета 2023 года и уже провел 122 матча, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего защитника составляет 70 млн евро. Продление контракта снижает для «Сити» риск потерять одного из ключевых игроков обороны в ближайшие годы.