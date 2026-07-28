Каталонская «Барселона» полностью выбыла из борьбы за нападающего немецкого «РБ Лейпциг» Яна Диоманде из-за чрезмерно высокой стоимости футболиста, сообщает Mundo Deportivo.

Ян Диоманде globallookpress.com

Руководство «сине-гранатовых» выходило на связь с представителями немецкого клуба несколько месяцев назад, однако тогда ценник на 19-летнего ивуарийца превысил отметку в 100 миллионов евро. Финансовые аппетиты «РБ Лейпциг» вынудили боссов каталонского гранда оперативно переключить внимание на другие кандидатуры.

В итоге «Барселона» сделала окончательный выбор в пользу подписания вингера «Ньюкасла» и сборной Англии Энтони Гордона, чьи условия трансфера оказались более приемлемыми для бюджета клуба. Напомним, что главным претендентом на Яна Диоманде стал мадридский «Реал». Столичный клуб уже полностью согласовал переход ивуарийского нападающего, согласившись выплатить «Лейпцигу» за этот трансфер сумму более 100 миллионов евро.