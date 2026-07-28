ЦСКА 1948 одержал победу над «Спартаком» из Трнавы (0:0, 5:3 по пен.) в ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций.

В основное время матча команды не смогли отметиться голами, доведя встречу до серии пенальти, где сильнее оказался ЦСКА 1948. Победный удар на счету Атанас Илиев.

Результат матча

CSKA 1948 Sofia Лига конференций. Квалификация 0:0 Спартак Трнава Лига конференций. Квалификация

1:0 Лаша Двали 118' пен. 2:0 Hector Cuellar 118' пен. 3:0 Atanas Iliev 118' пен. 4:0 Frederic Maciel 118' пен. 5:0 Elias Correa Franco 118' пен. 5:1 Кристиан Коштрна 118' пен. 5:2 Hillary Gong 118' пен. 5:3 David Bukovsky 118' пен.

CSKA 1948 Sofia: Андре Хоффман, Лаша Двали, Диего Медина ( Dragan Grivic 104' ), Моатаз Земземи, Георги Русев ( Atanas Iliev 70' ), Petar Marinov, Ognjen Gasevic ( Fourat Soltani 88' ), Brian Sobrero ( Jose Martines 46' ), Hector Cuellar, Jules Meyer ( Elias Correa Franco 91' ), Mamadou Diallo ( Frederic Maciel 70' )

Спартак Трнава: Мартин Вантруба, Марек Уйлаки ( David Poltak 80' ), Кристиан Коштрна, Timotej Kudlicka ( Hillary Gong 67' ), Мартин Микович ( Juan Miguel Carrion Gallardo 119' ), Эрик Сабо, Tijmen Wildeboer ( M.Bajrami 80' ), Filip Trello ( David Bukovsky 72' ), Luka Khorkheli ( Kristian Pavol Strucka 106' ), Roman Begala, Marin Lausic

Жёлтые карточки: Jules Meyer 66', Atanas Iliev 90+2', Jose Martines 108', Dragan Grivic 118' — Luka Khorkheli 55', Марек Уйлаки 59', Кристиан Коштрна 66', Roman Begala 74', David Bukovsky 90+3', Эрик Сабо 108', Kristian Pavol Strucka 114', Мартин Микович 118'